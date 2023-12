UTAO admite falta de meios para avaliar impacto da contagem do tempo dos professores

Leia Também Aumentos na Função Pública rendem 362 milhões de euros

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) não deu ainda início à avaliação pedida pelo PSD do impacto orçamental da contagem de tempo de serviço dos professores. Ao Público , o coordenador da UTAO, Rui Baleiras, admite que os meios atuais "são insuficientes" e que é preciso "esclarecer com o o poder político se mantém interesse no estudo".O jornal relembra que este foi um pedido feito pelo PSD, no quadro da discussão do Orçamento do Estado para 2024, na Comissão de Orçamento e Finanças e que foi aprovado por unanimidade.O requerimento solicitava à UTAO "a avaliação do impacto orçamental plurianual (bruto e líquido do efeito fiscal em IRS e contribuições para a Segurança Social") da contagem do tempo perdido para os professores e para todos os trabalhadores das restantes carreiras da função pública.Já nessa altura, Rui Baleiras havia deixado o aviso ao Parlamento de que seria impossível à UTAO concluir a avaliação da proposta a tempo das votações das votações na especialidade do OE para 2024.Agora, Rui Baleiras, para além da falta de meios, relembra que este é "um trabalho para muitos meses" dada a complexidade da questão. "Houve alterações nas carreiras e na avaliação de desempenho que tornam muito difícil comparar a situação dos professores com os demais trabalhadores", afirmou ao Público.