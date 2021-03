Vacinação em massa vai precisar de 5200 profissionais de saúde

Leia Também Enfermeiros do SNS não chegam para 150 postos de vacinação em massa

O objetivo é vacinar mais de 100 mil pessoas por dia em abril e 150 mil em maio. Para a campanha de vacinação em massa ser bem sucedida, vai ser necessário reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS).Segundo a edição desta terça-feira do jornal Público , que cita a task force que coordena a campanha de vacinação, serão necessários 2500 enfermeiros, 400 médicos e 2300 auxiliares para levar a cabo a tarefa. Muitos destes 5 200 profissionais já integram o SNS, mas será preciso fazer novas contratações. A mesma fonte da task force adianta ao Público que o número de profissionais a contratar ainda está a ser calculado.Ao diário, o ministério da Saúde refere apenas que a contratação de enfermeiros ou de outros profissionais de saúde para actividades relacionadas com a covid-19 "depende da avaliação, caso a caso, do efectivo necessário em cada ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] e ULS [Unidade Local de Saúde]". O gabinete de Marta Temido acrescenta que desde março do ano passado que é possível fazer contratos "a termo resolutivo incerto" para postos de trabalho ligados à pandemia. Em cima da mesa, estará a possibilidade de contratação de farmacêuticos e médicos aposentados ou formados no estrangeiro.Até agora, foram administradas vacinas a mais de 1,6 milhões de pessoas em Portugal. Cerca de 500 mil já tomaram a segunda dose.