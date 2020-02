"Entendo que o Governo deve capacitar as entidades financeiras publicas para apoiar o sistema bancário a dirigir o crédito para onde ele é preciso", vincou. A banca encontra-se "tão constrangida", com regras "muito exigentes" ao nível da concessão de crédito, que existe "imensa dificuldade" em fazer com que o crédito chegue às necessidades de investimento das empresas."Entendo que o Governo deve capacitar as entidades financeiras publicas para apoiar o sistema bancário a dirigir o crédito para onde ele é preciso", vincou.

"Não temos, em Portugal, um banco de fomento e isso passa a ser absolutamente crítico nos próximos tempos", afirmou Siza Vieira, que falava na conferência "Portugal nos 'rankings' internacionais", organizada pela Associação para o Desenvolvimento da Engenharia, em parceria com a AESE Business School e com o Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE).Para o também ministro de Estado, o setor bancário continua a defrontar-se com problemas no acesso ao crédito por parte das pequenas e médias empresas, devido aos constrangimentos a que a banca está atualmente sujeita.