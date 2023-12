Varoufakis: "História vai julgar Schäuble severamente", mas não tanto como vítimas da austeridade

Leia Também Varoufakis lidera lista internacional para eleições europeias na Alemanha

O ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis diz queNum "post" publicado no seu portal, esta quarta-feira, a propósito da morte do ex-ministro das Finanças alemão , Varoufakis repete a ideia que tinha defendido anteriormente sobre o veterano político que despertou no povo grego ódio durante a crise das dívidas soberanas, já que foi o arquiteto doimposto naquele país."Wolfgang Schäuble foi a personificação do projeto político de fortalecimento da união monetária no qual nem ele acreditava. E para o fazer teve de impor, incluindo na Alemanha, e desmantelar instituições democráticas em países como a Grécia", sustenta Varoufakis, que foi ministro das Finanças em plena crise, em 2015, no governo liderado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras."Por outras palavras,", frisa o economista grego.Políticas que levaram, "por um lado, ao empobrecimento da Grécia e, por outro, à atual desindustrialização da Alemanha e fizeram com que a Europa deslizasse para a insignificância geopolítica", critica.Na mesma publicação, Varoufakis adiciona dois excertos do livro "Adultos na Sala", da sua autoria, publicado em 2017, que, a seu ver, "podem lançar alguma luz sobre o homem".Schäuble morreu, esta terça-feira, aos 81 anos.Veterano político alemão da CDU, chegou a ser dado como potencial sucessor de Helmut Kohl e até de Angela Merkel mas acabou por nunca chegar a chanceler. A longa carreira política teve início como membro do Bundestag (o parlamento alemão), em 1972, o qual viria a presidir, a partir de 2017.No governo federal esteve à frente de diferentes pastas, desempenhando, entre outros, o cargo de ministro do Interior (1989-1991 e 2005-2009) e de ministro das Finanças (2009-2017).Ao longo da extensa vida política sobressaem dois grandes momentos: quando ajudou a negociar a reunificação alemã, em 1990, e quando, mais de duas décadas mais tarde, surgiu como uma figura central no esforço pesado de austeridade para tirar a Europa da crise das dívidas soberanas.