Marcelo: Schäuble deixa "marca indelével" na Alemanha e "importante contributo" na Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que Wolfgang Schäuble, veterano político alemão que morreu esta terça-feira aos 81 anos, vai ser lembrado pela "marca indelével que deixou na história da Alemanha", mas também pelo "seu importante contributo para a integração europeia".



"Wolfgang Schäuble será recordado pela marca indelével que deixou na história da Alemanha ao longo do seu percurso parlamentar de mais de 50 anos, tendo desempenhado um papel fundamental na reunificação do país, e pelo seu importante contributo para a integração europeia", lê-se numa nota publicada no "site" da presidência.



No breve comunicado refere-se ainda que "o Presidente da República enviou ao Presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, uma mensagem de sentidas condolências pela morte de Wolfgang Schäuble", antigo presidente do Bundestag e ex-ministro das Finanças do governo da chanceler Angela Merkel.



Ao longo da sua longa vida política, que iniciou em 1972, quando entrou para o parlamento alemão, desempenhou vários cargos no Governo, desde ministro do Interior (1989-1991 e 2005-2009) a ministro das Finanças (2009-2017). E sob esses chapéus sobressaem dois grandes momentos: quando ajudou a negociar a reunificação alemã, em 1990, e quando, sensivelmente duas décadas mais tarde, surgiu como uma figura central no esforço de austeridade para tirar a Europa da crise das dívidas soberanas.