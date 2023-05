Vendas no comércio a retalho aceleram 2,4% em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um avanço homólogo de 0,5% em março, o índice de volume de negócios no comércio a retalho acelerou 2,4% em abril. Os dados esta terça-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dão conta de que tanto o agrupamento dos produtos alimentares como o dos produtos não alimentares cresceu no mês em causa."Os produtos alimentares registaram um crescimento de 1,5%, taxa superior em 1,8 pontos percentuais (p.p.) à observada em março e os produtos não alimentares aceleraram 2 p.p., para uma variação homóloga de 3,1%", refere o instituto nacional de estatística.Apesar da variação homóloga, comparativamente com o mês anterior o índice agregado diminuiu 1,4% em abril depois de ter subido 2,3% em março.Em termos de emprego, remuneração e horas trabalhadas foram registados aumentos homólogos de 2,6%, 10,2% e 1,4%, respetivamente.