Vieira Lopes: “É importante aumentar o rendimento. Estamos bastante preocupados com 2024”

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP) aponta a retração do consumo até no comércio alimentar e mostra-se “bastante” preocupado com a evolução da economia no próximo ano. “ É importante tomarmos medidas que aumentem o rendimento disponível das famílias”, defende, a propósito do IRS.

