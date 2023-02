Volume de negócios nos serviços acelera 19,4% em dezembro, revela INE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O volume de negócios nos serviços aumentou 19,4% em dezembro de 2022, face ao mesmo período de 2021, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira.



Estes valores representam uma aceleração de 6,8 pontos percentuais face ao registado em novembro.

O mesmo índice, não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário, aumentou em termos homólogos 16,8% em dezembro (12,3% no mês anterior).

Leia Também Perda real no salário médio atinge os 5,2% no quarto trimestre

A variação mensal do índice total foi 1,4% em dezembro (-0,7% no mês anterior), revela o INE.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações homólogas de 5,3%, 11,7% e 5,5%, respetivamente (4,8%, 10,6% e 5% em novembro).

O segmento "comércio por grosso" cresceu 19,1%, "originando o maior contributo para a variação total" e o "alojamento, restauração e similares" aumentou 31,9% (16,8% no período anterior) e contribuiu com 2,7 pontos percentuais para a variação do índice.

Já os "transportes e armazenagem" aceleraram 4 pontos percentuais face ao período anterior, para uma variação de 19,3%, destacando-se os transportes aéreos, com uma variação homóloga de 55,1%.