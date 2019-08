Weidmann rejeita a necessidade de estímulos do BCE

Apesar da sombria previsão para a saúde económica na Alemanha e na Zona Euro em geral, Jens Weidmann, presidente do Bundesbank, mostrou-se reticente quanto a um pacote de estímulos por parte do Banco Central Europeu.





O líder do banco central alemão disse que o corte nas taxas de juro diretoras no bloco central, ou o regresso do "quantitative easing", "não fariam justiça aos recentes dados económicos divulgados na Zona Euro", de acordo com declarações do governador ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.