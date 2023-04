Primeiro-ministro britânico investigado por alegado conflito de interesses

Leia Também Rishi Sunak prepara reaproximação a Bruxelas

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está a ser investigado devido a um possível conflito de interesses pelo supervisor parlamentar da conduta dos deputados britânicos, foi revelado esta segunda-feira.O Comissário de Conduta Parlamentar, Daniel Greenberg, abriu o inquérito sobre Sunak na semana passada, invocando regras que exigem que os deputados declarem interesses que tenham de uma forma "aberta e honesta"."Os membros devem ser sempre abertos e honestos na declaração de quaisquer interesses relevantes em quaisquer procedimentos da Câmara ou das suas comissões, e em quaisquer comunicações com ministros, membros, funcionários públicos ou titulares de cargos públicos", referiu a página de Internet do comissário.Após a notícia do inquérito ter sido divulgada, um porta-voz do primeiro-ministro disse que Sunak ajudará o comissário a esclarecer "de forma transparente" a questão.Em causa está uma participação minoritária pela esposa, Akshata Murphy, na empresa Koru Kids, que terá beneficiado de apoios financeiros recentes anunciados pelo Governo a infantários e cuidados infantis.