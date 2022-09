Portugal tem três escolas de gestão entre as melhores do mundo

O Financial já divulgou o seu ranking das 100 melhores escolas de gestão do mundo, havendo três portuguesas na lista.

Nos resultados de 2022 das melhores escolas com mestrado de gestão, a Nova SBE é a mais bem posicionada, ao classificar-se na 15.ª posição (23.ª no ano passado). Já a Católica Lisbon School of Business and Economics ocupa o 28.º lugar (ex aequo com Vienna University of Economics and Business e contra o 45.º lugar em 2021) e a ISCTE Business School surge no 74.º posto (a par com a holandesa TIAS Business School e contra o 86.º posto no ano passado).

A avaliação do Ranking de Mestrados de Gestão 2022 do Financial Times incide sob 17 indicadores que qualificam as escolas em três principais categorias de análise: Progresso de Carreira dos Alumni. Diversidade da Escola e Experiência Internacional e Investigação. A estas junta-se ainda a categoria Apontamentos Adicionais, incluídos para aferir elementos diversos que complementam a qualidade da escola e do mestrado, embora não sejam considerados para efeitos de classificação no ranking.

De entre os indicadores avaliados, a Nova SBE destaca-se como a escola portuguesa em que 96% dos mestrandos está a trabalhar nos três meses seguintes. Também ao nível da "mobilidade internacional"a escola portuguesa ganha vantagem sobre a maioria das escolas avaliadas, posicionando-se como a 8.ª melhor do mundo neste indicador que tem em consideração as oportunidades de carreira em mercados internacionais que as business schools proporcionam aos seus alunos. Já na "progressão na carreira" a Nova SBE ocupa a 7.ª posição mundial.