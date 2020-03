Colégios mantêm prestação, só não cobram cantina e transporte

Os estabelecimentos de ensino privado dizem que não conseguem ter acesso aos apoios criados para as empresas e que por isso não podem deixar de cobrar as mensalidades por inteiro. Para já, serviços de alimentação ou transporte não deverão ser cobradas.

Apesar de fechadas, as escolas privadas, como as públicas, mantêm a atividade letiva e continuam a cobrar as mensalidades.