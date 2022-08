Creche gratuita no privado para crianças sem vaga nas IPSS só em janeiro de 2023

só vão poder usufruir da comparticipação do Estado nas instituição privadas em janeiro de 2023, avança esta sexta-feira o jornal Público Isto significa que os pais das crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021 que não tiverem vaga no setor social e solidiário terão de pagar os primeiros quatro meses do ano letivo. Depois disso, terão que comprovar que a criança não teve vaga no setor social, antevê Susana Batista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (Acpeep) - com quem o governo está a negociar o acordo da medida.

"É uma situação ingrata para as famílias que normalmente procuram soluções logo a partir de setembro, mas não havia tempo para implementar o alargamento, é preciso pensar como é que este se vai operacionalizar", explicou a responsável ao jornal.