Exames nacionais vão ter mais perguntas obrigatórias para evitar notas "demasiado altas"

O Instituto de Avaliação Educativa (Iave) decidiu aumentar o número de perguntas obrigatórias nos exames nacionais de acesso ao ensino superior, para evitar que se repitam as notas "demasiado elevadas" que se verificaram no ano passado. A informação é avançada esta quarta-feira, 9 de junho, pelo Público , que cita as instruções de realização e cotação das provas, publicadas esta semana pelo Iave.De acordo com o mesmo jornal, os exames nacionais irão manter, este ano, o modelo do ano passado, com um grupo de questões opcionais em que só serão contabilizadas as melhores respostas. Contudo, o número de perguntas obrigatórias aumenta, para impedir os estudantes de fugirem às matérias que não dominam.Em algumas disciplinas, haverá até três vezes mais questões obrigatórias do que no ano passado, detalha ainda o Público.