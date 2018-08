Foram colocados 20 mil professores no ano lectivo 2018-2019  

Vinte mil professores ficaram hoje colocados no ano lectivo 2018-2019, anunciou o Ministério da Educação no dia em que foram publicadas as listas de docentes.

Em nota à comunicação social, o Ministério refere que a divulgação das listas de colocação de professores ocorre "dentro do calendário previsto, a duas semanas do início das aulas", permitindo assegurar "a normalidade no arranque do ano lectivo".

As listas foram publicadas no portal da Direcção-Geral da Administração Escolar.



"Em cumprimento da Lei da Assembleia da República (...) foram distribuídos horários completos e horários incompletos na mobilidade interna aos professores do quadro", refere o ministério, explicando que "esta circunstância explica a necessidade de contratar cerca de 3.000 docentes externos para ocupar horários completos, apesar de terem vinculado aos quadros 7.000 professores nos últimos dois anos".



Segundo a mesma fonte, na contratação inicial ficaram colocados perto de 6.000 docentes contratados, dos quais cerca de 3.000 em horários completos. Na mobilidade interna foram distribuídos cerca de 14.000 horários a docentes do quadro, dos quais cerca de 11.000 em horários completos e cerca de 3.000 em horários incompletos.