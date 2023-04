Francisco Veloso é o novo reitor da escola de negócios Insead

A escola de negócios Insead, uma instituição de origem francesa, escolheu o português Francisco Veloso após um "extenso e rigoroso processo de recrutamento liderado pelo corpo docente e pela administração", pode ler-se no comunicado divulgado esta terça-feira."Fiéis à nossa cultura global, numa reflexão do nosso espírito inclusivo e empreendedor, chegámos à nomeação de um futuro líder inspirador, com um forte currículo académico. Damos as calorosas boas-vindas a Francisco Veloso", afirma o chairman do Insead, Andreas Jacobs, sublinhando que o reitor português é a "escolha ideal para conduzir a escola até à próxima era".No comunicado, que cita Francisco Veloso, pode ler-se que o académico sente-se "honrado por ter sido escolhido para assumir este importante papel", agradecendo ainda aos docentes e à administração do Insead "por depositarem a sua confiança para liderar a escola no futuro. Estou entusiasmado para aproveitar o notável sucesso da instituição e espero levá-la a novos patamares".

Francisco Veloso tem formação de base em Engenharia Física, pelo Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa, é doutorado no MIT – Massachusetts Institute of Technology e foi professor na Carnegie Mellon University. Na nota, o Insead destaca que, sob a liderança do académico português, entre maio de 2012 e junho de 2017, a Católica Lisbon tornou-se uma instituição de ensino com "alcance internacional".



A escola de negócios apresenta ainda o professor português como uma "autoridade em empreendedorismo e inovação, ao recordar que Francisco Veloso foi conselheiro de Carlos Moedas quando este era comissário europeu.



O Insead tem escolas em França, Singapura, Abu Dhabi e São Francisco. Francisco Veloso irá assumir o cargo de reitor a 1 de setembro.