Futuros artistas do Porto ocupam antiga têxtil nas Antas

A funcionar atualmente em dois edifícios na Baixa do Porto – no Largo de São Domingo e na Rua de Belomonte –, a Escola Superior Artística do Porto (ESAP) prepara a mudança para novas instalações na zona das Antas já a partir do próximo ano letivo.

Prestes a completar 40 anos, a escola artística do setor cooperativo vai reabilitar uma antiga fábrica de têxteis e construir ao lado um edifício de raiz – ligados por um pátio exterior –, ocupando uma área brutal total de 8.413 metros quadrados.

Situado junto à Avenida Fernão de Magalhães, o antigo complexo industrial em frente à Escola Artística Soares dos Reis vai ser alvo de obras profundas nos próximos meses, estando o projeto a ser desenvolvido por um grupo de arquitetos e engenheiros que dão aulas na ESAP.

Na área reabilitada vão ficar os serviços administrativos e de gestão, salas de aulas, ateliers, of­icinas, laboratórios, auditório, galeria de exposições e biblioteca. O edifício novo terá quase o dobro da área e acolhe, entre outros, a cantina e o bar, um estúdio, serviços académicos, centros de estudos e investigação, gabinetes dos professores e uma residência universitária.

Numa nota enviada à imprensa, a ESAP destaca que este projeto "permitirá não só robustecer o cluster de artes [na freguesia do Bonfim], como contribuir para o processo de reabilitação física e social da zona oriental da cidade, que se encontra já em plena transformação urbana e dinamização cultural".

Matadouro "japonês na vizinhança

Nesta zona da cidade Invicta está em fase de arranque um mega empreendimento para a reconversão do antigo Matadouro de Campanhã, que representa um investimento de 40 milhões de euros e que será suportado na íntegra pela construtora Mota-Engil, que fica com a concessão durante três décadas.

O arrojado projeto de arquitectura, feito pelo japonês Kengo Kuma em parceria com o gabinete OODA, instalado em Matosinhos, inclui uma ponte pedonal sobre a Via de Cintura Interna (VCI) e tem espaço para a instalação de empresas, artistas, museus, auditórios, áreas de exposição e para acolher iniciativas de coesão social nesta que é a zona mais desfavorecida do Porto.