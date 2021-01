Founders Founders leva 300 engenheiros e doutores para Campanhã

A comunidade de empreendedores abre em março a sua segunda casa no Porto, com uma dúzia de start-ups no horizonte a contribuir para a atual efervescência daquela que ainda é a zona mais deprimida da cidade.

Founders Founders leva 300 engenheiros e doutores para Campanhã









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.