Governo anuncia 60 milhões para retirar amianto de 578 escolas

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social o Governo vai avançar com 60 milhões de euros para retirar o amianto de 578 estabelecimentos de ensino.

O primeiro-ministro revelou esta manhã que vai ser lançado um programa no valor de 60 milhões de euros para financiar a retirada de amianto de 578 estabelecimentos de ensino.Durante uma visita feita, esta manhã, a uma escola de Odivelas, António Costa defendeu que esta medida, lançada no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), o qual será executado pelo orçamento retificativo ainda em discussão, no Parlamento, é um "dois em um" pois além de permitir superar um problema há muito detetado nas infra-estruturas escolares nacionais, serão também criados postos de trabalho.

"As escolas tinham um problema, há muitos anos, que significava e significa um risco para a saúde pública. Aproveitemos estes meses para fazer estas intervenções e, simultaneamente, remover um problema, o fibrocimento, e procurar atacar outro problema: a paralisia da economia e o desemprego", defendeu o líder do Executivo.



A remoção de amianto é uma medida amplamente apoiada pelos diversos quadrantes políticos representados na Assembleia da República.





Neste mesmo evento, que contou também com a participação do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o responsável pela pasta da Educação anunciou que o próximo ano letivo vai ter início entre os dias 14 e 17 de setembro.