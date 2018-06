Greve dos professores às avaliações terá serviços mínimos

O colégio arbitral decidiu que a greve dos professores às avaliações terá a partir de Julho serviços mínimos, frustrando assim as posição dos sindicatos, que argumentavam que não faria sentido marcar serviços mínimos para reuniões que, à partida, deveriam ter a presença de todos os professores.



A decisão do colégio arbitral foi divulgada em comunicado pelo Ministério da Educação, que argumentou que a greve poderia perturbar o acesso ao ensino superior. Os conselhos de turma que definem as avaliações internas finais devem realizar-se até 5 de Julho e os directores devem recolher antecipadamente todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno que ainda não tenha nota atribuída. Além disso, bastará que uma maioria de professores esteja presente (metade mais um) para que a decisão sobre as avaliações finais seja tomada.





"

Tal como solicitado pelo Ministério da Educação, o Colégio Arbitral deliberou, por unanimidade, que os conselhos de turma relativos aos 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade devem realizar-se até à data limite de 5 de julho, a fim de emitirem a avaliação interna final. Mais deliberou que o diretor, ou quem o substitua, deve recolher antecipadamente todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno que ainda não tenha nota atribuída, para que se possam tomar as melhores decisões pedagógicas", lê-se no comunicado do Governo.

"Quanto aos meios necessários para assegurar os serviços mínimos, o Colégio Arbitral decidiu que o quórum deliberativo corresponde à maioria absoluta (metade mais um) da totalidade dos docentes que constituem cada um dos conselhos de turma", diz ainda a mesma nota à imprensa, na qual o Ministério da Educação se "congratula" com a decisão.