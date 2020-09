Ir ao WC nos intervalos? Não. Ir ao quadro? Não. E ter “furos”? Não

Com o Governo ainda a ultimar “regras mais específicas” para a reabertura das aulas, as escolas avançam com planos de contingência próprios, regulando até as idas à casa de banho, como é o caso da gaiense Almeida Garrett. “Não tenho de esperar pelo ministério para fazer andar as coisas”, considera o diretor.

