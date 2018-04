ISAG investe 800 mil euros em escola-hotel no Porto

A infra-estrutura com 20 quartos duplos e um apartamento tem uma vertente formativa e de alojamento para alunos, professores e convidados. A directora quer uma formação "próxima do mercado de trabalho" e novos cursos.

O ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão investiu perto de 800 mil euros na construção de uma escola-hotel dentro das actuais instalações, situadas no Campus de Salazares / Ramalde. Com acesso directo pelo interior do instituto, a nova unidade de alojamento com 20 quartos duplos e um apartamento serve também para as aulas práticas dos cursos relacionados com a gestão hoteleira, restauração e turismo.

Ao Negócios, a directora-geral do ISAG, Elvira Vieira, explicou que "uma das motivações para a mudança das instalações", em Janeiro de 2015, tinha sido precisamente este local para implementar a escola-hotel. Antes de avançar no terreno a obra de requalificação das infra-estruturas, foi utilizado para gabinetes de professores, salas de reuniões e espaço de arquivo e de apoio à actividade da instituição.

Garantindo ser "a única instituição de Ensino Superior no Porto com alojamento próprio no campus", desde o início do ano lectivo 2017/2018 que o ISAG tem a decorrer ali e no restaurante as aulas "em ambiente real". "Estão reunidas condições para serem criadas novas aulas laboratoriais, dotando os programas das unidades curriculares de uma componente ainda mais prática e próxima do mercado de trabalho e criando-se novos cursos de especialização e de formação executiva", acrescentou Elvira Vieira.

Inaugurada oficialmente no sábado, 21 de Abril, pela secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, esta escola-hotel, detida pela primeira instituição da região Norte, há quase 40 anos, a oferecer uma licenciatura em Gestão Hoteleira, vai também receber numa segunda fase – ainda não calendarizada – um ginásio e spa, lavandaria "self-service" 24h e outros serviços complementares.

Argumentando que "um dos factores que condicionou o conceito desenvolvido para a escola-hotel foi a aposta crescente na internacionalização da instituição", a directora-geral deste Politécnico privado criado em Outubro de 1979 frisou ainda que não se trata de uma residência universitária, até por dispor de serviços como troca de roupas ou limpezas, detalhando que, além de alunos, a escola-hotel também pode alojar professores, investigadores ou oradores convidados pela escola.



A oferta formativa do ISAG é composta por quatro licenciaturas (Turismo, Gestão Hoteleira, Gestão de Empresas e Relações Empresariais), dois mestrados (Gestão de Empresas e Direcção Comercial e Marketing), cinco Cursos Técnico Superiores Profissionais e vários cursos de formação executiva, desde MBA, pós-graduações e cursos de especialização.