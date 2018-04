Investimento de 1,7 milhões dá novo "Pallco" à cultura no Porto

Sofia Marques dos Santos, directora do conservatório de dança e música Pallco. Direitos Reservados

Dois pisos, estúdios de dança e de música, salas polivalentes, um auditório com 200 lugares e um jardim exterior privado num espaço com 2.400 metros quadrados de área e construído de raiz na zona da Prelada, no Porto. São estas as novas instalações do Pallco, que se apresenta como o primeiro conservatório de dança e música da cidade e que será inaugurado na quinta-feira, 19 de Abril.

Liderado pela bailarina e professora Sofia Marques dos Santos, da Oporto Ballet School (OBS), este projecto destinado ao ensino profissional e lúdico das artes performativas da dança, música e teatro musical representa um investimento superior a 1,7 milhões de euros. Mais de metade do valor refere-se ao "leasing" do espaço, uma antiga nave industrial que servia de armazém de automóveis.

Segundo as informações dadas ao Negócios, este empreendimento esteve a ser desenhado durante mais de um ano e a operação de financiamento contou com o apoio da sociedade mutualista Norgarante através da prestação de garantias para facilitar a obtenção do crédito junto da banca, em condições adequadas ao investimento e ao ciclo de vida da empresa.





Com autonomia pedagógica sob tutela do Ministério da Educação, o Pallco será mais do que uma escola de artes – nesta fase inicial transitam já os 150 alunos da OBS e os actuais alunos das escolas de ensino regular e de artes performativas –, dispondo também de serviços complementares como fisioterapia, nutrição, "mind coach", podologia e apoio escolar. Além disso, vai ter actividades para a população em geral: aulas de pilates, ioga, ginástica, salsa fit, danças de salão ou dança contemporânea para adultos.

Estamos em condições de atrair alunos estrangeiros, como nunca foi possível em Portugal. Sofia Marques dos Santos, directora do Pallco

A directora, Sofia Marques dos Santos, quer acolher eventos nacionais e internacionais nesta nova infra-estrutura cultural da cidade, que há poucos dias viu o Coliseu garantir um investimento de 1,8 milhões de seguradora Ageas. A empreendedora acredita que o Pallco está também "em condições de atrair alunos estrangeiros, como nunca foi possível em Portugal", aspirando à criação de intercâmbios internacionais com as melhores escolas e conservatórios de artes performativas a nível global.