Fundação da Juventude abre 500 vagas para estágios universitários

Saúde, Tecnologias, Ensino, Jornalismo, Gestão, Psicologia, Turismo, Sociologia ou Engenharia Florestal. Estas são algumas das mais de 80 áreas de formação universitária em que a Fundação da Juventude disponibiliza estágios de Verão, num total de 500 vagas distribuídas pelo país.

Ao abrigo do PEJENE - Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas, a entidade dirigida por Francisco Maria Balsemão anunciou esta quinta-feira, 19 de Abril, que cada estudante que se encontre a frequentar o último ou penúltimo ano de qualquer curso superior pode candidatar-se a duas vagas, de acordo com as suas preferências.

Com duração mínima de dois meses e máxima de três meses, os estágios realizam-se entre Julho e Setembro de 2018. As candidaturas devem ser feitas através da plataforma online, recebendo os candidatos seleccionados um subsídio de alimentação e de transporte, além de lhes ser atribuído um seguro de acidentes pessoais.

Criado em 1993 para permitir aos estudantes das Universidades ou Politécnicos o desempenho de tarefas profissionais e o aumento de conhecimento relativo ao "ambiente real de trabalho", este programa de estágios registou em 2017 uma taxa de empregabilidade de 23%, segundo dados oficiais divulgados pela Fundação da Juventude.

Este programa promove uma relação directa entre a escola e a empresa, através do desenvolvimento de projectos conjuntos de formação em local de trabalho. Francisco Maria Balsemão, presidente da Fundação da Juventude

"O PEJENE promove uma relação directa entre a escola e a empresa, através do desenvolvimento de projectos conjuntos de formação em local de trabalho, ainda durante o período de estudo dos jovens. O principal objectivo é integrar o estagiário numa entidade de acolhimento, desenvolvendo tarefas específicas de acordo com um plano de estágio previamente elaborado de acordo com a área de formação do estagiário", resumiu Francisco Maria Balsemão, citado numa nota de imprensa.