Marcelo admite mais contactos sobre carreiras de professores no quadro orçamental

O Presidente da República recusou comentar as reivindicações sindicais dos professores no que respeita à contagem de tempo para progressão na carreira, mas admitiu que a matéria seja objecto de mais contactos no quadro do Orçamento.

"Eu não queria, neste momento, estar a comentar essa matéria [as reivindicações sindicais dos professores no que respeita à contagem de tempo para progressão na carreira]. Em primeiro lugar, porque o parlamento vai apreciá-la ainda. Em segundo lugar, porque vai ser objecto, ainda, penso eu, de mais contactos em torno do Orçamento para o ano que vem", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira, em resposta aos jornalistas.

O chefe de Estado, que falava à margem de um jantar do Congresso da Associação Mundial de Jornais, no Palácio Foz, em Lisboa, enquadrou esta matéria na "elaboração do Orçamento para o ano que vem", sobre o qual disse não querer falar até o documento lhe chegar às mãos.