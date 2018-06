Governo sob chuva de críticas à "chantagem" feita aos professores. Costa culpa sindicatos

Já o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, considera "inaceitável" o comportamento do Executivo socialista e avisa que "não há volta a dar". "O Orçamento do Estado diz que o tempo todo vai ter de contar. O que se deve discutir é o faseamento para concretizar essa reivindicação justa dos professores e não o tempo que conta", sustentou Jerónimo de Sousa.Com toda a artilharia apontada ao primeiro-ministro, Assunção Cristas perguntou a António Costa se o Governo mantém ao menos a proposta inicial feita em Março, isto depois de Brandão Rodrigues ter alegadamente retirado essa opção de cima da mesa das negociações. "É óbvio", ripostou o primeiro-ministro.António Costa foi respondendo à vez a cada uma das interpelações, recorrendo aos mesmos argumentos. Começou por lembrar que o Governo se comprometeu com o princípio do descongelamento das carreiras da administração pública e, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2018, ficou acordada a abertura de um processo negocial para "definir o prazo e o modo de concretizar o tempo de serviço tendo em conta os recursos disponíveis".Ou seja, a contabilização tem de ter em conta a "sustentabilidade" das contas públicas. Se fossem contabilizados os nove anos, quatro meses e 2 dias pretendidos pelos sindicatos, haveria um custo anual de 600 milhões de euros de 2011 a 2017 e "não temos 600 milhões de euros". Costa notou que a proposta feita pelo Executivo implicava, só em 2019, uma aumento da despesa de 170 milhões de euros.Depois, o líder do PS responsabilizou o imobilismo negocial dos sindicatos. "A resposta que tivemos entre Março e ontem foi sempre a mesma: nove anos, quatro meses e 2 dias e nem menos uma hora", explicou considerando que "isto não é negociar". "Não havendo evolução [na posição dos sindicatos] não há mais negociação", afirmou o primeiro-ministro garantindo que o Governo "não faz acordos unilaterais".

"Quando falei de 600 milhões são só o custo de 2011 a 2017, por ano". "são mais 600 milhões de euros por ano. E é isso que não há condições. Fomos ao limite do que eram as capacidades financeiras e não podemos introduzir uma medida que beneficie os professores face aos outros servidores do Estado", avançou.

Criticado por não cumprir uma norma prevista no Orçamento, António Costa frisou que o Governo não confunde o que foi uma resolução aprovada por iniciativa dos Verdes, que é uma recomendação feita ao Executivo, "com aquilo que consta do OE". A deputada doa Verdes, Heloísa Apolónia, reagiu dizendo que este Governo "é uma desilusão para os professores e não só" e criticando a "arrogância" demonstrada pelo ministro da Educação.



"O projecto de resolução recomendava toda a contagem do tempo de serviço, ficando apenas por definir qual seria o faseamento e a progressividade", atirou a deputada d'Os Verdes ao que Costa respondeu assegurando que a norma do UE não estabelece a contabilização da totalidade do tempo de serviço.



Das palavras do primeiro-ministro fica a ideia de que o Governo permanece disponível para negociar com os sindicatos do sector da educação desde que os mesmos abdiquem da intenção de contabilizar por completo todo o período em que as carreiras docentes estiveram congeladas. Esta segunda-feira, Brandão Rodrigues tinha dito que face à intransigência dos sindicatos, ficaria "tudo como estava".