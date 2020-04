O que fazer com as escolas em tempo de pandemia?

A maratona de reuniões para tomar uma decisão sobre o que fazer com o ano letivo começa hoje. Até ao final da semana, António Costa quer ter uma decisão tomada. Os dilemas são muito: é seguro reabrir as escolas? Devem permanecer fechadas deixando muitas crianças com país que trabalham em situações delicadas? E se ficarem as escolas fechadas, como deve ser administrado o ensino? E as avaliações? Questões como estas colocam-se por todo o mundo.