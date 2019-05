Os 7 mitos da crise política dos professores

[O Orçamento do Estado de 2018 já previa recuperar] o tempo de serviço todo. Catarina martins

Coordenadora do BE

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, acusa o Governo de "não cumprir o que foi aprovado" no Orçamento do Estado para 2018, que previa, assegurou, o descongelamento das carreiras para "o tempo de serviço todo". O que diz a lei desse orçamento? "A expressão remuneratória do tempo de serviço [...] é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis." Ou seja, o texto dá para todas as interpretações e esta foi a única forma de se conseguir um acordo. A esquerda lê que é recuperado todo o tempo de serviço, enquanto o Governo argumenta que não está garantido. A esquerda diz que a lei põe apenas em causa "o prazo e o modo de concretização", mas o Governo contrapõe que a recuperação está sujeita à "sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis".