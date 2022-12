Pela primeira vez, Portugal tem cinco escolas de negócios no ranking do Financial Times

Pela primeira vez, Portugal tem cinco escolas de gestão e negócios no ranking europeu do Financial Times (FT), entre 95 instituições avaliadas, de acordo com a lista divulgada esta segunda-feira, 5 de dezembro.





O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) entra diretamente para o 65.º lugar, ultrapassando o ISCTE que reentrou para o ranking do FT em 2021 e fica este ano na 67.ª posição, subindo 10 degraus no "Financial Times ranking of European Business Schools".



"Depois da estreia do ISEG no ranking da formação de executivos e da consolidação da posição do Master in Finance no ranking de Mestrados em Finanças, a entrada para a elite das Business Schools da Europa é uma excelente notícia que confirma o percurso notável que o ISEG tem vindo a fazer na qualidade e na internacionalização do ensino e da investigação", afirmou o recém-eleito presidente João Duque em comunicado.





A Nova School of Business and Economics (SBE) mantém-se como a escola portuguesa de gestão e negócios com melhor classificação, ocupando a 24.ª posição, uma subida de três lugares face a 2021. "Na Nova SBE estamos muito satisfeitos com este resultado que é a consolidação do trabalho que temos vindo a fazer nos rankings", referiu o diretor Daniel Traça em comunicado, acrescentando ser "com grande satisfação que somos já cinco escolas portuguesas a figurar no ranking, o que demonstra a excelente qualidade do ensino em Portugal".





A Católica volta a figurar entre as 30 melhores escolas europeias, subindo a 27.º lugar, dois acima da classificação de 2021.





Este ranking do Financial Times faz uma classificação de 95 instituições baseada no desempenho das principais escolas europeias ao nível de MBA, MBA Executivo, Mestrado em Gestão e programas de educação executiva. São avaliados critérios como o vencimento à saída da formação, período de retorno do investimento, a percentagem de corpo docente feminino, internacional e com doutoramento.





A lista global do FT volta a ser encabeçada pela francesa HEC Paris, pelo quarto ano consecutivo que em 2019 destronou a London Business School, que se mantém na segunda posição. A fechar os três primeiros lugares, está a ESCP Business School (França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha e Reino Unido) que teve uma subida de 11 posições, de 14.ª, para 3.ª posição.





Todos os anos são publicados sete rankings, relacionados com MBA, MBA para executivos, Mestrados em Finanças, Mestrados em Gestão e MBA online, e ainda programas executivos não conferentes de grau. No final de cada ano, é publicada uma lista com a classificação das escolas de gestão europeias de topo.