Portal Infocursos fornece estatísticas para ajudar alunos a escolher caminho no Superior

O portal de ensino superior Infocursos é actualizado hoje às 00:00 com estatísticas que visam ajudar os estudantes que querem escolher um curso universitário, anunciou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O portal, da responsabilidade da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, tem dados entre 2015 e 2018, como a taxa de mudanças de curso após o primeiro ano ou a taxa de recém-licenciados no desemprego, que desceu progressivamente de 8,6 por cento em 2015 para 5,5% em 2018, no caso do ensino público.

No endereço http://infocursos.pt, há números sobre os estudantes estrangeiros matriculados em licenciaturas e mestrados do sistema público e privado, sobre a distribuição de alunos por idade, género e nacionalidade e sobre a distribuição das classificações finais dos diplomados.