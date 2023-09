Portugal mantém três mestrados de gestão entre os melhores do mundo. Iscte sobe 12 lugares

Portugal continua a ter três escolas entre as 100 melhores do mundo para se tirar um mestrado em Gestão, segundo a edição deste ano do ranking "Masters in Management" do Financial Times (FT). São elas a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business & Economics e o Iscte, que tem este ano a maior subida entre as três.Na lista publicada anualmente pelo FT, a Nova SBE volta a aparecer na 15.ª posição mundial, depois de ter entrado no top 15 pela primeira vez no ano passado. "Os resultados agora obtidos afirmam não só a liderança nacional da Nova SBE, como reforçam a sua posição em contexto internacional, confirmando a aposta da escola num corpo docente e investigação de excelência e em programas inovadores", refere a Nova SBE, em comunicado, em reação aos resultados.O diretor da Nova SBE, Pedro Oliveira, diz que a permanência no 15.º lugar no ranking confirma "a consolidação da vocação internacional da Nova SBE". "[Essa] é uma realidade e não podíamos estar mais orgulhosos do caminho percorrido", diz, destacando a existência de um corpo docente internacional e da possibilidade de mobilidade internacional de trabalho na faculdade."Mas não somos a única escola portuguesa em destaque nestes rankings e existe uma oportunidade de criar um cluster de educação entre as principais escolas de negócios portuguesas. Estas escolas têm um papel fundamental na alteração de mentalidades e na capacitação de jovens e de executivos, com as competências necessárias para o sucesso dos negócios e uma visão mais estratégica e informada sobre o que é necessário fazer", indica Pedro Oliveira.A Católica Lisbon School of Business & Economics é a segunda melhor classificada a nível nacional no ranking deste ano. A "business school" liderada por Filipe Santos aparece em 26.º lugar, depois de em 2022 ter entrado para o top 30, no 28.º lugar. Destaca-se na captação de alunos e docentes internacionais e no número de inscrições feitas no ano letivo passado.O Iscte Business School é, no entanto, a escola que mais sobe neste ranking: passa da 74.ª posição para 62.ª, subindo assim 12 lugares face ao ano passado. Esta "business school" liderada por Maria João Cortinhal destaca-se sobretudo na área da sustentabilidade, tendo as melhores classificações nacionais no indicadores de "Pegada de Carbono" e ESG."A subida de 12 posições reflete o nosso compromisso com os estudantes, docentes, staff e parceiros e consolida a reputação internacional da Iscte Business School como uma escola de referência para aqueles que procuram um ensino de excelência e uma progressão de carreira", afirma Maria João Cortinhal, citada em comunicado. "Estamos orgulhosos de liderar em Portugal e de figurar entre os melhores a nível global no aumento percentual do salário dos nossos graduados, assim como na relação qualidade-preço do nosso mestrado", acrescenta.No ranking "Masters in Management 2023" do Financial Times são usados 18 indicadores para classificar a qualidade do mestrado e da escola em três principais dimensões: progresso de carreira dos graduados, diversidade da escola e experiência internacional. É, com base nesses dados, que são depois listados os 100 melhores mestrados de Gestão de todo o mundo.A liderar o ranking deste ano está a HEC Paris, em França, que sobe uma posição face ao ano passado. Já a University of St Gallen, na Suíça, cede o lugar à HEC Paris e passa para segundo lugar. A fechar o top 3 das melhores escolas do mundo para tirar mestrado em gestão está a London Business School, no Reino Unido, que sobe quatro posições.