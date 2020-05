Portugal ocupa 6.ª posição na avaliação da literacia financeira dos jovens

Entre os alunos portugueses, 8,3% atingiram o nível mais elevado de competências, o que significa que conseguem compreender um conjunto alargado de conceitos financeiros, alguns dos quais relevantes para eles no longo prazo, sendo também capazes de resolver problemas financeiros não triviais. Este valor compara com 10,5% da média da OCDE.

Portugal participou pela primeira vez, em 2018 – através do Ministério da Educação –, no exercício de avaliação de literacia financeira do Programme for International Student Assessment (PISA), tendo ficado na 6.ª posição.