O chefe de Estado recebeu esta segunda-feira vários sindicatos de professores e ouviu a versão destes relativamente à forma como decorreu o processo de negociação com o Governo. "Solicitámos ao Presidente da República que vete este decreto-lei", explicou Mário Nogueira aos jornalistas, acrescentando que sublinharam ao Presidente da República que "o decreto lei do Governo viola a lei do OE de 2019".Os professores contestam o decreto-lei aprovado pelo Governo que define que os professores vão recuperar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço efectuado, mas os docentes exigem a recuperação de nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado.O líder da Fenprof diz que "aqueles dois anos são rigorosamente zero, é uma recuperação zero".