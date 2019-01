A discussão sobre a eliminação das propinas tem vindo a ganhar força , mas pode ter custos elevados para o ensino superior, ainda que só ocorra no médio prazo. Mas os responsáveis do setor avisam já que o Orçamento do Estado terá de cobrir perdas.Segundo o Diário de Notícias desta quarta-feira, 9 de Janeiro, estas verbas representam perto de 24% das receitas do setor.Em 2017, as propinas renderam 330 milhões de euros às universidades e politécnicos.Já este ano, a redução da propina máxima em 20%, de 1.068 euros para 856 euros por ano, tira quase dois milhões de euros a algumas instituições. Uma medida que será compensada com transferências do Orçamento do Estado.