No seu entender, deve-se ponderar se não é melhor "mudar de caminho e aproximar-se de países, que os há, nomeadamente os países nórdicos, que do ponto de vista de homogeneidade social, desenvolvimento humano e de qualificações vão muito mais longe" do que Portugal.



O chefe de Estado foi questionado sobre este tema tendo em conta a posição que assumiu na terça-feira, quando disse concordar "totalmente" com a ideia de se caminhar para o fim das propinas, e referiu que já a tinha explicado, através de uma nota, na quarta-feira.



No entanto, dispôs-se a repetir essa explicação, "que se resume numa palavra", e começou por enquadrar o seu posicionamento sobre as propinas quando liderou o PSD, há 20 anos, e o PS estava no Governo: "A minha posição era de abstenção e o partido absteve-se".



Na altura, o PSD "não apoiou a legislação que foi aprovada, mas absteve-se", frisou.



Entretanto, "a realidade mostrou que não se melhorou, que não deu certo", e, face a isso, "há que pensar serenamente e debater serenamente", prosseguiu Marcelo Rebelo de Sousa.



"Esse debate está aberto, há que travá-lo calmamente, no futuro. Não há que dramatizá-lo. Não é para este orçamento, não é para amanhã, nem depois de amanhã. É apenas retirar as lições de não ter funcionado aquilo que se pensava que podia ter funcionado", insistiu.

