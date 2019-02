Sindicatos de professores convocados para reunião com o Governo a 25 de fevereiro

Os sindicatos da Educação foram esta terça-feira convocados pelo Ministério da Educação para uma reunião negocial a 25 de fevereiro, para discutir a recuperação do tempo de serviço congelado, como previsto no Orçamento do Estado, adiantaram as estruturas sindicais.

De acordo com a presidente do Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE), Júlia Azevedo, a convocatória hoje recebida é para as 16:00 de dia 25 de fevereiro, para uma reunião negocial "ao abrigo" da lei do Orçamento do Estado de 2019.