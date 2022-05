Têm sonhos e querem ver o país a dar-lhes um futuro

Nasceram no ano em que o Negócios ganhou expressão como jornal diário. E têm em comum o facto de estarem entre os melhores nas suas áreas de estudo. Pedimos aos reitores que todas as semanas nos ajudam a olhar para o país através do Dean’s Corner que encontrassem nas suas universidades exemplos de perseverança e vontade de criar entre jovens de 19 anos. O desafio foi aceite por todos. Nas próximas páginas poderá conhecer os 19 rostos, os seus objetivos, a sua visão de futuro e as mudanças que gostavam de ver implementadas no país. O que esperam do futuro e até onde querem ir. Entre os depoimentos há quem tenha vontade de criar uma empresa e torná-la em mais um unicórnio português e quem aspire a cargos nos reguladores, nas grandes consultoras e nas multinacionais. Têm garra, acreditam ser a força que vai transformar a sociedade e a economia. Pedem apenas que confiem neles e que lhes deem melhores condições económicas. Não pretendem abandonar Portugal para vingar, mas sabem que é um cenário possível.

