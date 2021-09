Universidade Portucalense absorve Gallaecia do Convento de Orada

A Universidade Portucalense (UPT) anunciou a integração da Escola Superior Gallaecia já a partir deste ano letivo, numa operação que, segundo a instituição, "permite a diversificação da oferta formativa e científica, com forte impacto no norte do país e em Espanha", passando a oferecer os cursos de Multimédia e Artes (licenciatura) e Arquitetura e Urbanismo (mestrado integrado).

"Trata-se de uma operação prevista no RJIES (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior) de transmissão de estabelecimentos de ensino superior entre entidades instituidoras - a Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior CRL, e a Fundação Convento da Orada -, decorrendo com a integração dessa escola no universo da Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT)", explicou ao Negócios fonte oficial da instituição universitária do Porto.

O mesmo responsável da UPT adiantou que "os dois ciclos de estudos da Gallaecia (licenciatura em Multimédia e Artes e mestrado integrado em Arquitetura e Urbanismo) passam a ser lecionados na UPT, bem como o centro de investigação transita para a UPT". A Gallaecia funcionava em Vila Nova de Cerveira.

"Esta operação é de extrema importância pelo facto de a Escola Superior Gallaecia usufruir de prestígio nacional e internacional, inclusive na área de projetos de investigação ligados à sua atividade" explica Armando Jorge Carvalho, presidente da UPT, em comunicado.





Uma operação que "visa possibilitar a disponibilização de uma oferta mais alargada e diferenciada na área da arquitetura, permitindo potenciar mais sinergias entre os diversos departamentos da universidade", enfatizou.

Esta integração "vem não só reforçar a influência da universidade no mercado espanhol, mas também aumentar o corpo estudantil a curto prazo para cerca de 3.700 alunos", realça a UPT, que calcula que "nos próximos cinco anos consiga atingir os cinco mil alunos", apesar do recuo demográfico da população portuguesa nesta próxima década.

"É um crescimento em contraciclo, pois a quebra prevista de jovens portugueses com 18 anos nesta década é da ordem dos 40%", nota Armando Jorge Carvalho. "Se contarmos com a normalização da situação sanitária, admito que os cinco mil alunos em 2025 seja um objetivo atingível", considera.

A UPT sinaliza que a própria pandemia tornou naturalmente a situação mais complexa: "O crescimento esperado do número de alunos do mercado internacional não se verificou em 2020 e 2021 por motivos da evolução da pandemia que trouxe dificuldades acrescidas na mobilidade estudantil. No entanto, esta situação acabou por ser bastante compensada pelo crescimento que tivemos no mercado nacional", adianta.

A UPT tenciona atingir este objetivo estratégico "com a continuidade do crescimento baseado numa política de captação de estudantes internacionais, assumindo-se como um polo recetor destes estudantes oriundos dos mercados brasileiro, dos PALOP, de língua espanhola e ainda dos países de língua inglesa".

Entretanto, na próxima segunda-feira, 20 de setembro, Fernando Manuel dos Santos Ramos assume funções de reitor da UPT.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações (1979) e doutorado em Engenharia Eletrotécnica/Sistemas de Telecomunicações (1992) pela Universidade de Aveiro, Fernando Manuel dos Santos Ramos é professor catedrático da Universidade de Aveiro desde 2003, assumindo atualmente a presidência da Comissão para o Ensino a Distância da A3ES - Agência para a Avaliação e Acreditação dos Ensino Superior.