Apoio à retoma passa a exigir 90 dias sem despedimentos

As empresas que adiram ou se mantenham no apoio à retoma a partir desta sexta-feira, dia 1 de outubro, passarão a ficar proibidas de avançar para despedimentos coletivos, por extinção de posto de trabalho ou de distribuir dividendos até 90 dias após a atribuição do apoio, em vez dos anteriores 60 dias, nos termos de uma alteração publicada em agosto. Para escaparem à nova regra é necessário que a

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...