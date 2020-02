Segundo o sindicalista, a central "não abdica de um referencial mínimo para a negociação coletiva", de 2,7% - que foi proposto inicialmente pelo Governo e que depois foi retirado da discussão. "Se a UGT não estiver disponível, tenho dúvidas que haja um acordo de concertação social", admitiu Carlos Silva.Para a central sindical, "tem de haver mensurabilidade das medidas inscritas" no acordo, não só no referencial mínimo para atualizações salariais, mas sobretudo no IRS. Carlos Silva defende que não basta o Governo dizer que quer reduzir o imposto em 2021, tem de se explicitar, na prática, como será feita essa redução.Por outro lado, o secretário-geral da UGT lamenta o "silêncio ensurdecedor" dos empregadores em relação ao acordo de concertação social e justifica esta atitude com o facto de já terem conseguido grande parte do que queriam com o Orçamento do Estado, esvaziando um acordo.