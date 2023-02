Cerca de 30 empresas formalizam decisão de aderir à semana de quatro dias

Leia Também Mais de 30% dos empresários considera que semana de 4 dias só beneficia trabalhadores

O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, disse esta quarta-feira que, das 90 empresas que manifestaram interesse em aderir à semana de quatro dias de trabalho, cerca de 30 formalizaram a decisão de integrar o projeto-piloto.Das 90 empresas interessadas, "cerca de 30 formalizaram já [a sua decisão] e há um universo de empresas - umas também já disseram que não - que nos pediram mais tempo porque ainda não concluíram o processo interno de decisão", adiantou o secretário de Estado, em declarações à Lusa, no parlamento."O nosso objetivo era ter um número não inferior a 30 e esse número já o temos, muito provavelmente iremos até ultrapassar essa fasquia", acrescentou Miguel Fontes, sublinhando que "ainda estão muitas empresas a ponderar" a decisão.O secretário de Estado explicou ainda que o prazo de 15 de fevereiro, referido na semana passada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em entrevista ao Negócios e à Antena1, para que as empresas pudessem manifestar interesse em aderir ao projeto "é meramente indicativo"."No nosso plano de trabalhos estabelecemos o dia 15 de fevereiro para que as empresas que participaram nos 'workshops', que nos contactaram a manifestar interesse, no fundo convertessem essa manifestação de interesse numa decisão mais efetiva de participação (...) mas várias empresas já nos pediram mais dias, porque que ainda estão a ponderar", explicou.As empresas terão assim "mais uns dias, mais umas semanas" para o fazer, disse Miguel Fontes, referindo que "o calendário firme é que a 1 de junho começa o projeto-piloto propriamente dito"."Entre o fim de fevereiro e início de março e 1 de junho, temos condições de acomodar as sessões de informação para ajudar as empresas a organizarem-se", garantiu.Na semana passada, a ministra do Trabalho adiantou ao Negócios e Antena1 que o número de empresas que manifestaram interesse em aderir ao programa-piloto da semana de trabalho de quatro dias totalizava 90, acrescentando que o prazo para a inscrição nos projetos-piloto terminava esta quarta-feira, dia 15.Segundo a ministra, as empresas interessadas em aderir ao projeto da semana de quatro dias de trabalho são de vários setores, sobretudo da indústria, comércio, informação e comunicação, com variedade geográfica e de diferentes dimensões.