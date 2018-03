CIP acusa Governo de "desvirtuar" a concertação social

Em causa está o banco de horas individual, uma das figuras mais valorizadas pela Confederação Empresarial (CIP). Mas que o Executivo se comprometeu a eliminar no Programa do Governo.





Na véspera da reunião, a CIP emitiu um comunicado no qual lamenta que o primeiro-ministro não tenha esperado pela reunião desta sexta-feira para assumir a proposta (que o PS já tem assumido). E onde volta a pôr em causa a credibilidade dos dados.





"Foi com preocupação que as empresas portuguesas ouviram o Primeiro-Ministro anunciar, no debate quinzenal no Parlamento, no dia 15 de Março, que a eliminação do banco de horas individual, constante do Programa do Governo, será apresentada no "sítio certo", no próximo dia 23 de Março, data coincidente com a próxima sessão de Concertação Social".

"A apresentação de factos consumados em Concertação Social não só desvirtua a própria natureza desta, como faz perigar o clima de paz social, que se tem como essencial ao desenvolvimento económico e social do País", prossegue o comunicado.

A CIP volta ainda a pôr em causa os dados oficiais sobre o banco de horas, alegando que a forma de recolha dos dados não é fidedigna, tal como o Negócios explicou em Fevereiro. Dias depois, a APED garantiu que só na distribuição há 50 mil pessoas com banco de horas.