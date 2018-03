Lei laboral: PS deixa chumbar propostas da esquerda, incluindo as que defende

Com a oposição da direita e o seu chumbo ou abstenção, o PS permitiu o chumbo de um conjunto de propostas laborais da esquerda, que também incluem medidas que defende. É o caso do fim do banco de horas por negociação individual.

O PS permitiu esta quarta-feira que o Parlamento chumbasse diversas propostas do PCP e do Bloco de Esquerda de alteração à lei laboral. No conjunto de diplomas estavam propostas que têm a oposição frontal do PS, como a revogação da caducidade, mas também alterações que constam do Programa do Governo, como o fim do banco de horas por negociação individual.





Apesar de o Bloco de Esquerda ter optado por deixar a sua proposta de revogação do banco de horas descer à comissão sem votação – o que permite que o conteúdo seja mais tarde negociado – o PCP insistiu e decidiu levar a votação um projecto que no mesmo artigo prevê o fim da adaptabilidade por negociação individual e também do banco de horas por negociação individual.





Este é a questão mais delicada para o PS, uma vez que o fim do banco de horas por negociação individual consta do Programa do Governo. E, neste caso, o PS optou por se abster, o que, num cenário em que o PSD e o CDS votam contra, como voltou a acontecer, implica o chumbo do diploma. O partido remeteu a discussão para concertação social.