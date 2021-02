Contratos a prazo caem, mas aumentam os empregos sem termo

O que se retira do retrato relativo ao último trimestre do ano de pandemia é uma diminuição líquida de 124 mil empregos dependentes a prazo (-17,3%) e um aumento de 83 mil trabalhadores com contrato sem termo (+2,5%).

Contratos a prazo caem, mas aumentam os empregos sem termo









