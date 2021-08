Desempregados inscritos dispararam mais de 50% em 36 concelhos em dois anos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O número de desempregados inscritos recuou no último ano, mas 80% dos concelhos do continente ainda têm mais inscritos do que há dois anos, em junho de 2019, antes da crise. Os 10 com maiores aumentos estão no Algarve, região que no seu conjunto apresenta uma subida de 154%.A análise do Negócios baseia-se na informação oficial do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), os dados administrativos ...