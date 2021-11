Desempregados inscritos recuam pelo sétimo mês consecutivo

Leia Também Emprego acelerou e cresceu 4,7% no trimestre do verão

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego desceu em outubro pelo sétimo mês consecutivo, para o número mais baixo desde março de 2020, mês que marca o início da pandemia.Os dados divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) dão conta de 351,7 mil desempregados inscritos no final do mês, numa quebra de 2,1% face ao mês anterior e de 12,9% em termos homólogos.



Este número é o mais baixo desde final de março de 2020, altura em que havia 344 mil desempregados inscritos. No entanto, ainda fica acima do período pré-pandemia: há mais 52 mil pessoas à procura de emprego através do IEFP do que no mês comparável de outubro de 2020.



Em termos homólogos, o desemprego recuou em todas as regiões.





Face ao mês anterior, porém, aumentou no sul do país: no Algarve (+6,1%) e no Alentejo (+2,4%) o número de inscritos aumentou.





Por outro lado, se para esta diminuição contribuíram os desempregados inscritos há menos de doze meses, a evolução não foi tão linear no caso dos desempregados de longa duração: as 176 mil pessoas inscritas há mais de um ano recuaram face ao mês anterior (-0,8%) mas sobem em termos homólogos (+21%).



O número de pessoas que se inscreveu ao longo do mês - 44 mil - também está a recuar: 10% em cadeia e 20% em termos homólogos.



No entanto, tanto as ofertas captadas pelos centros de emprego como as colocações recuaram cerca de 10% face ao mês de setembro.



Ao longo da pandemia, e ao contrário do que foi habitual durante largos anos, os centros de emprego passaram a identificar mais desempregados do que o INE.

