Emprego acelerou e cresceu 4,7% no trimestre do verão

A população empregada em Portugal aumentou 4,7% em termos homólogos no terceiro trimestre deste ano, o dos meses do verão, marcado por um progressivo desconfinamento. Trata-se do ritmo mais elevado de criação de emprego desde o início da série, que começa em 2011, quando a comparação é feita em termos homólogos.Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que no terceiro trimestre havia mais 219,7 mil pessoas consideradas empregadas em Portugal do que um ano antes.O número subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior (abrandando, ainda assim, em cadeia) e ficou acima (1,5%) do que era registado em igual período anterior à pandemia (2019).Estes números ajudam a suportar a evolução da taxa de desemprego, que foi estimada em 6,1%, um valor inferior a 0,6 pontos do que o do trimestre anterior e em 1,9 pontos face ao trimestre homólogo de 2020, ficando também abaixo dos níveis pré-pandemia.A taxa de subutilização de trabalho, um indicador complementar aos de desemprego, também recuou, embora ainda abranja 643 mil pessoas. Além de considerar o número de desempregados inclui-se também o de inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar (24 mil) ou que não procuraram emprego (155 mil).No trimestre em que o teletrabalho deixou de ser obrigatório - o que teve efeitos no início de agosto - o Inquérito ao Emprego ainda estimaO número tem variado consoante as políticas de combate à pandemia mas desde março de 2020 que tem estado sempre acima das 600 mil pessoas.Foi superior nos períodos de maior confinamento, que coincidiram com a obrigatoriedade do teletrabalho para funções compatíveis em todo o país. No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, superou um milhão de pessoas.Notícia atualizada às 11:57 com mais informação