O desemprego entre as pessoas com deficiência subiu 24% entre 2011 e 2017, uma subida que contrasta com a queda de 34,5% no desemprego geral registado no mesmo período.

Esta é uma das conclusões do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH) que divulga esta quinta-feira um relatório que faz um levantamento da situação em que vivem as cerca de 1,9 milhões de pessoas com deficiência em Portugal, divulgado pelo Público.Eram 10.408 as pessoas com deficiência e sem emprego inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no ano passado. Entre as pessoas com deficiência inscritas, 86% têm mais de 25 anos, 82% procuram um novo emprego e 60% estão desempregadas há mais de um ano.

Outra das conclusões do relatório é que as medidas que existem não têm sido suficientes para criar emprego de forma sustentável para as pessoas com deficiência. O relatório mostra que no ano passado houve apenas seis apoios concedidos pelo IEFP à adaptação dos postos de trabalho e à eliminação de barreiras arquitectónicas.