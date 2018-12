As empresas em Portugal antecipam que nos primeiros três meses de 2019 vão aumentar as contratações de pessoal em 9%, em termos líquidos. Contudo, o crescimento da contratação deverá ser mais modesto do que o que se verificou no início deste ano. O sector do comércio destaca-se pelas melhores projecções. Os dados resultam de um inquérito realizado pela Manpower, publicado esta terça-feira, 18 de Dezembro."Depois de um ano marcado por um aumento significativo nas intenções de contratação, é natural que haja uma tendência de estabilização", diz Raúl Grijalba, director executivo para a região do Mediterrâneo da ManpowerGroup, em comunicado enviado às redacções.O inquérito às intenções de contratação contou com a resposta de 625 empresas em Portugal e os dados não estão corrigidos de sazonalidade. Daí que a leitura dos números deva ser feita com alguma cautela.Por sectores, as projecções de contratação apontam para um crescimento de 15% no comércio por grosso e retalho e de 14% no fornecimento de electricidade, gás e água.As grandes empresas são as que antecipam um maior ritmo de contratação (24%), enquanto as médias empresas antecipam um aumento da contratação de 17% e as pequenas de 7%.A região mais dinâmica é o Norte, que antecipa um aumento de 14% das contratações. Já o Sul do país destaca-se por ser a única região onde as projecções antecipam uma contracção das contratações de 3%.