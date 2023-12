Economia norte-americana criou 199 mil empregos em novembro

o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

4.569,5 pontos, o industrial Dow Jones cede 0,3% para 36.407,00 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recua 0,7% para 16.131,25 pontos.

A economia norte-americana criaram 199 mil postos de trabalho em novembro, acima dos 150 mil gerados no mês anterior, divulgou esta sexta-feiraA maior criação de emprego ocorreu no setor da saúde e público, com a criação de 77 mil e 49 mil postos, respetivamente, mas também aumentou na indústria, reflexo do fim de greves.O número de postos de trabalho criados supera as estimativas dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para 185 mil.Já a taxa de desemprego caiu para os 3,7%, tendo recuado face aos 3,9% registados em outubro. No total, estavam desempregadas 6,3 milhões de pessoas no final de novembro, detalha a informação do departamento norte-americano.O número de pessoas consideradas em desemprego prolongado - ou seja, durante 27 semanas ou mais - caiu para 1,2 milhões.O salário médio por hora no privado aumentou 12 cêntimos para 34,1 dólares.O Departamento do Trabalho reviu em baixa os dados referentes a setembro, tendo, com esta atualização, sido criados 262 mil postos de trabalho. No que diz respeito a outubro, manteve inalterado nos 150 mil.Os dados do emprego mostraram-se mais robustos do que o esperado no mês passado, desiludindo os investidores, que já tinham incorporado a narrativa de que o mercado laboral estava a perder força.Os futuros dos índices norte-americanos desvalorizaram após a divulgação dos indicadoresO S&P 500, referência para a região, cai 0,44% para